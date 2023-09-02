СКА обыграл «Динамо» на старте сезона КХЛ
СКА на выезде обыграл «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
У клуба из Санкт-Петербурга отличились Сергей Толчинский и Марат Хайруллин. Единственную шайбу за московскую команду забросил Эрик О'Делл.
После этой игры СКА занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 2 очка. «Динамо» идет на 7-й строчке (0).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: О`Делл — 1 (Рашевский, Менелл), 1:42 — 1:0. Толчинский — 1 (Гальченюк), 20:52 — 1:1. Хайруллин — 1 (бол., Никишин, Толчинский), 43:01 — 1:2.
Вратари: Коновалов — Маттссон.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 27 (12+11+4) — 28 (8+13+7).
Судьи: Беляев, Юдаков.
2 сентября. Москва. «ВТБ Арена».
Положение команд
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Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
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|Северсталь
|1
|1
|0
|2
|2
|Куньлунь РС
|1
|1
|0
|2
|3
|СКА
|1
|1
|0
|2
|4
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|8
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|9
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|10
|Сочи
|1
|0
|1
|0
|11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|2
|Амур
|1
|1
|0
|2
|3
|Сал. Юлаев
|1
|1
|0
|2
|4
|Трактор
|1
|1
|0
|2
|5
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|6
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|7
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|8
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|1
|9
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|10
|Барыс
|1
|0
|1
|0
|11
|Лада
|1
|0
|1
|0
|12
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
|2.09
|14:00
|
Спартак – Куньлунь
|3 : 4
|2.09
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|2 : 1
|2.09
|14:00
|
Барыс – Сал. Юлаев
|2 : 3
|2.09
|15:00
|
Автомобилист – Металлург Мг
|3 : 2 ОТ
|2.09
|16:00
|
Лада – Трактор
|1 : 2
|2.09
|17:00
|
Динамо – СКА
|1 : 2
|2.09
|17:00
|
Витязь – Амур
|2 : 4
|2.09
|17:00
|
Северсталь – Сочи
|6 : 3
|2.09
|17:30
|
Нефтехимик – Динамо Мн
|4 : 5 ОТ
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