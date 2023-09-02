СКА обыграл «Динамо» на старте сезона КХЛ

СКА на выезде обыграл «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

У клуба из Санкт-Петербурга отличились Сергей Толчинский и Марат Хайруллин. Единственную шайбу за московскую команду забросил Эрик О'Делл.

После этой игры СКА занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 2 очка. «Динамо» идет на 7-й строчке (0).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: О`Делл — 1 (Рашевский, Менелл), 1:42 — 1:0. Толчинский — 1 (Гальченюк), 20:52 — 1:1. Хайруллин — 1 (бол., Никишин, Толчинский), 43:01 — 1:2.

Вратари: Коновалов — Маттссон.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 27 (12+11+4) — 28 (8+13+7).

Судьи: Беляев, Юдаков.

2 сентября. Москва. «ВТБ Арена».