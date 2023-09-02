«Лада» проиграла «Трактору» в первом матче после возвращения в КХЛ

«Лада» проиграла «Трактору» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2. Встреча прошла на стадионе «Лада-Арена».

Единственный гол у хозяев забил форвард Никита Попугаев в первом периоде. За челябинский клуб в третьем периоде отметились Сергей Калинин и Антон Бурдасов.

«Лада» сыграла первый матч в КХЛ после возвращения. Команда не выступала в лиге с 2017 года.

Тольяттинский клуб следующий матч проведет 4 сентября против СКА, а «Трактор» в этот же день встретится с «Ак Барсом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Голы: Попугаев — 1, 3:37 — 1:0. Калинин — 1 (бол., Кравцов, Дер-Аргучинцев), 43:41 — 1:1. Бурдасов — 1 (Калинин), 45:43 — 1:2.

Вратари: Подъяпольский (58:40) — Фукале.

Штраф: 16 — 18.

Броски: 32 (8+11+13) — 19 (5+8+6).

Судьи: Васильев, Кочетов.

2 сентября. Тольятти. Лада Арена.