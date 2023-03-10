Галимов прокомментировал поражение «Нефтехимика» от «Ак Барса»
Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Ансель Галимов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:6) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
«Проиграли битву, но не войну, бывает. Вроде неплохое начало, но что-то нужно подработать. Приедем завтра в Нижнекамск, посмотрим игру и с новыми силами дадим бой. Мой первый гол в плей-офф кажется простым? Да! Но идите и окажитесь там. Проделайте такой путь, чтобы там оказаться. Нужно много тренироваться. В целом мы хорошо давили, у нас было много и других моментов, когда мы могли забивать. Но одного гола недостаточно, чтобы победить «Ак Барс». Почему «Нефтехимик» почти всегда пропускает первым? Не понимаю, в чем проблема. Мы это разбираем. Каждый раз нам говорят, что нужно хорошо начинать, но они все равно забрасывают первыми», — приводит слова Галимова «РБ Спорт».
В регулярном чемпионате Галимов провел в составе «Нефтехимика» 67 из 68 возможных матчей, в которых набрал 27 (13+14) очков.
Шестой матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» пройдет в Нижнекамске 11 марта. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
|2 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|2 - 2
|
Торпедо - Динамо М
|2 - 2
|
Авангард - Сибирь
|3 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 3
|10.03
|16:30
|
Авангард – Сибирь
|- : -
|10.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|10.03
|19:30
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|10.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -