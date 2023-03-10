Кашников заявил, что «Нефтехимик» не собирается сдаваться после поражения от «Ак Барса»

Защитник «Нефтехимика» Евгений Кашников после поражения от «Ак Барса» в пятом матче четвертьфинала Восточной конференции Кубка Гагарина подвел итоги встречи, а также рассказал о стычке с Александром Радуловым (1:6, 2-3 в серии).

«В принципе знаем, что они делают. Играем неплохо. Во-втором периоде удаления подвели и сами вышли без концентрации. Что делать дальше, знаем. У нас впереди домашняя игра, где будут наши болельщики гнать нас вперед. Сдаваться не собираемся. Мы больше на своей игре делаем акцент. Как правильно играть. Нам без разницы, кто против нас выходит. У нас своя тактика, которую мы стараемся поддерживать на протяжении всей игры. Да, не бывает игр без ошибок. Но надо делать выводы, выходить и доказывать на льду. Что произошло с Радуловым? Ничего такого не было по ходу матча. Было задание, оно у нас всегда такое — играть в тело. На Митякине было спорное удаление. Пошли какие-то разговоры. Какой игры ждать с нашей стороны в Нижнекамске? В первую очередь жесткой игры и дисциплинированной в то же время. Будем биться друг за друга, как бы игра ни складывалась», — приводит слова Кашникова Metaratings.ru.

Шестой матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» пройдет в Нижнекамске 11 марта. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.