Форвард СКА Гальченюк: «Мы знали, что выйдем на победный путь»
Нападающий СКА Алекс Гальченюк ответил на вопрос, что у команды не получалось на старте сезона ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ.
«Легко задавать такие вопросы. Если бы все знали на них ответы, было бы проще. Мы работаем, выкладываемся. Новая команда, много новых игроков — нужно было время, чтобы сыграться. Но мы знали, что рано или поздно выйдем на победный путь. В этом не было сомнений. Так же будем продолжать. Главное — выполнять задания тренеров, играть на команду и побеждать», — приводит «РБ Спорт» слова хоккеиста.
23 ноября СКА одержал победу над «Спартаком» со счетом 3:2. Петербуржцы одержали седьмую победу подряд. СКА располагается на пятой позиции в таблице Западной конференции с 40 очками за 33 игры.
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|16
|45
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|Сал. Юлаев
|34
|20
|14
|41
|5
|Ак Барс
|34
|19
|15
|40
|6
|Трактор
|34
|18
|16
|40
|7
|Автомобилист
|35
|18
|17
|40
|8
|Сибирь
|34
|15
|19
|35
|9
|Амур
|34
|14
|20
|34
|10
|Нефтехимик
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|34
|11
|Барыс
|35
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|Адмирал
|32
|9
|23
|24
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|35
|23
|12
|49
|2
|Динамо М
|34
|23
|11
|49
|3
|Локомотив
|33
|21
|12
|44
|4
|Торпедо
|34
|20
|14
|42
|5
|СКА
|33
|20
|13
|40
|6
|ЦСКА
|34
|19
|15
|40
|7
|Динамо Мн
|33
|15
|18
|34
|8
|Северсталь
|34
|14
|20
|33
|9
|Куньлунь РС
|37
|12
|25
|29
|10
|Сочи
|35
|13
|22
|28
|11
|Витязь
|34
|12
|22
|28
Результаты / календарь
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28.11
29.11
|24.11
|12:00
|
Амур – Северсталь
|6 : 2
|24.11
|12:30
|
Адмирал – Сочи
|3 : 1
|24.11
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|0 : 4
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