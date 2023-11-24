КХЛ представила комплекты формы команд-участниц ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ-2023

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) презентовала комплекты формы команд-участниц ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ-2023.

В презентации приняли участие Евгения Медведева, Яна Ромашкина, Hockey Brothers и Анжелика Стубайло.

Команда дивизиона Боброва сыграет на «СКА Арене» в бирюзовых джерси, а дивизион Тарасова — в белом. Дивизион Харламова будет играть в черном комплекте, команда дивизиона Чернышева выйдет на лед в форме красного цвета.

В Кубке Вызова МХЛ и Матче звезд ЖХЛ команды, представляющие Запад, сыграют в красных джерси, а Восток — в бирюзовых.

Матч звезд КХЛ-2023 пройдет с 9 по 10 декабря на «СКА Арене» в Петербурге.