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Заварухин о победе над «Динамо»: «Очень классно сыграли третий период»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин подвел итоги первого матча второго раунда Кубка Гагарина против московского «Динамо» (4:2).

— Хорошая игра, видно, ребята с хорошими эмоциями. Сыграли, отдали много сил. В третьем периоде сыграли по заданию, я считаю, очень классно сыграли третий период. Не дали шансов сопернику, моменты были. Это один из лучших третьих периодов в плане тренерской установки, работы на команду.

— Как оцените игру Николаева?

— У Ильи есть опыт игр плей-офф за «Магнитку», это в плюс ему сыграло. Посмотрим игру, разберем, дальше будем думать, будет ли он играть следующую игру или нет. Сыграл здорово, не скажу, что заменил Телегина, но самое главное, что мы сегодня выиграли.

— Игрок «Динамо» сказал, что они будут продолжать играть агрессивно, в том числе лезть на вратаря. Как вы к этому относитесь?

— Здесь, как и с Уфой, я сказал, на грубость мы будем отвечать грубостью. У нас нет задания драться. Ребята уже взрослые мужики, у них эмоции бьют через край. Здесь повнимательнее со всех сторон.

«Трактор» вышел вперед в серии (1-0). Следующий матч между командами пройдет в Москве 18 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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