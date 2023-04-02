Форвард СКА Гребенщиков рассказал, что нужно изменить его команде во втором матче против ЦСКА

Нападающий СКА Святослав Гребенщиков поделился мнением о том, что нужно изменить его команде после поражения от ЦСКА (2:3 3ОТ) в первом матче серии полуфинала Кубка Гагарина.

— Нужно постараться без вынужденных потерь и ошибок сыграть, может быть, от простого — набрасывать на ворота, — передает слова Гребенщикова корреспондент «СЭ» Геогрий Горностаев. — Это не отговорка, нужно играть в полную силу, как мы и делали.

— Святослав, вы уже играли в затяжных матчах и даже забросили в шестом овертайме в ВХЛ. Кто-то подкалывал из команды, что нужно забить?

— Это была ВХЛ, мало кто следил за теми играми, мало кто знал. Никто не вспоминал этого. Не важно, сколько будет периодов, нужно забыть об усталости и играть в полную силу. Ребята здорово друг друга поддерживали, в раздевалке была хорошая атмосфера, все дружно сплотились. Все молодчики, с характером.

— В чем добавили во втором периоде?

— Добавили в скорости в первую очередь, в давлении. Где-то больше держали шайбу в чужой зоне. Нужно держаться за моменты, навязывать свою игру. А голы будут.

— Вы забросили в стиле финта Кучерова. Опишите состояние в тот момент, потому что сначала шайба сошла, а потом залетела в ворота.

— Главное — шайба оказалась в воротах. Не важно, сошла или нет. Главное, что пересекла линию. Значит, все правильно было сделано.

Второй матч серии СКА — ЦСКА состоится 4 апреля в Санкт-Петербурге.