Форвард СКА Гребенщиков рассказал, что нужно изменить его команде во втором матче против ЦСКА
Нападающий СКА Святослав Гребенщиков поделился мнением о том, что нужно изменить его команде после поражения от ЦСКА (2:3 3ОТ) в первом матче серии полуфинала Кубка Гагарина.
— Нужно постараться без вынужденных потерь и ошибок сыграть, может быть, от простого — набрасывать на ворота, — передает слова Гребенщикова корреспондент «СЭ» Геогрий Горностаев. — Это не отговорка, нужно играть в полную силу, как мы и делали.
— Святослав, вы уже играли в затяжных матчах и даже забросили в шестом овертайме в ВХЛ. Кто-то подкалывал из команды, что нужно забить?
— Это была ВХЛ, мало кто следил за теми играми, мало кто знал. Никто не вспоминал этого. Не важно, сколько будет периодов, нужно забыть об усталости и играть в полную силу. Ребята здорово друг друга поддерживали, в раздевалке была хорошая атмосфера, все дружно сплотились. Все молодчики, с характером.
— В чем добавили во втором периоде?
— Добавили в скорости в первую очередь, в давлении. Где-то больше держали шайбу в чужой зоне. Нужно держаться за моменты, навязывать свою игру. А голы будут.
— Вы забросили в стиле финта Кучерова. Опишите состояние в тот момент, потому что сначала шайба сошла, а потом залетела в ворота.
— Главное — шайба оказалась в воротах. Не важно, сошла или нет. Главное, что пересекла линию. Значит, все правильно было сделано.
Второй матч серии СКА — ЦСКА состоится 4 апреля в Санкт-Петербурге.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 0
|1 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|2.04
|17:00
|
СКА – ЦСКА
|2 : 3 ОТ