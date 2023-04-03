«Автомобилист» продлил контракт с защитником Блэкером

«Автомобилист» продлил контракт с защитником Джесси Блэкером, сообщает официальный пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2025 года.

Всего за «Автомобилист» хоккеист провел 100 матчей в КХЛ, включая Кубок Гагарина, в которых набрал 36 (9+27) баллов за результативность при показателе полезности «+11».

В розыгрыше Кубка Гагарина «Автомобилист» уступил в первом раунде «Металлургу» со счетом 3-4 в серии.