Форвард «Магнитки» Юров выделил сильные стороны «Автомобилиста» перед плей-офф
Нападающий «Металлурга» Данила Юров в комментарии «СЭ» оценил соперника команды по первому раунду плей-офф Кубка Гагарина.
В первом раунде магнитогорцы сыграют против «Автомобилиста».
— Что скажете об «Автомобилисте»?
— Любят играть в атаке с шайбой. Хорошая креативная команда. Много исполнителей. Иностранцы могут из ничего отдать пас на пустые ворота. Прежде всего, нам надо разобрать, как они играют в атаке. Каждую секунду надо держать ухо востро. Дальше будем отталкиваться от своей игры.
— Сложнее стало работать над обороной, когда «Металлург» остался без тренера по защитникам — Дмитрия Рябыкина?
— Нет. Все собрания перед играми проводил Илья Петрович [Воробьев]. Дмитрий Анатольевич [Рябыкин] проводил только по меньшинству. Сейчас у нас три тренера. Они вместе разбирают меньшинство соперника. Илья Петрович доносит до нас суть их розыгрышей. Поэтому, грубо говоря, ничего не поменялось. Только пару моментов. Все понимается также легко, и хорошо воспроизводим это в игре.
Первый матч серии «Автомобилист» — «Металлург» состоится 2 марта в Екатеринбурге.
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Металлург – ЦСКА
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