Форвард «Авангарда» Зернов вызван в сборную России
11:23
Нападающий «Авангарда» Денис Зернов вызван в сборную России, сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР).
25-летний форвард присоединится к команде в Новогорске 3 мая.
?Штаб сборной вызвал центрфорварда «Авангарда» Дениса Зернова. Игрок присоединится к команде 3 мая в Новогорске— Хоккей России (@russiahockey) May 2, 2021
В сезоне-2020/21 Зернов провел 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 40 (12+28) очков. В плей-офф форвард провел 24 матча, на его счету 6 (2+4) очков.
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