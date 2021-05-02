Форвард «Авангарда» Зернов вызван в сборную России

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов вызван в сборную России, сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР).

25-летний форвард присоединится к команде в Новогорске 3 мая.

?Штаб сборной вызвал центрфорварда «Авангарда» Дениса Зернова. Игрок присоединится к команде 3 мая в Новогорске — Хоккей России (@russiahockey) May 2, 2021

В сезоне-2020/21 Зернов провел 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 40 (12+28) очков. В плей-офф форвард провел 24 матча, на его счету 6 (2+4) очков.