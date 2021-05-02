Рассказов стал игроком «Северстали»

«Северсталь» пополнилась нападающим Кириллом Рассказовым, сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на два года.

В прошлом сезоне Рассказов набрал 17 (11+6) очков в 46 встречах за «Амур». В составе хабаровского клуба он провел четыре последних сезона. Всего в КХЛ на счету нападающего 303 матчах в регулярке и плей-офф, в которых Рассказов набрал 99 (40+59) очков.

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