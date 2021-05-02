«Салават Юлаев» объявил о переходе Тихонова

«Салават Юлаев» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с форвардом Виктором Тихоновым. Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Полтора сезона Тихонов провел в «Ак Барсе», куда перешел из СКА. В прошлом сезоне он набрал 23 (11+12) очка в 42 встречах регулярного чемпионата. Всего в КХЛ на счету форварда 499 матчей и 244 (130+114) набранных очка.

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