Защитник московского «Динамо» Менелл получил российский паспорт

Американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл получил российский паспорт, сообщает ТАСС.

По информации источника, следующим шагом 26-летнего хоккеиста будет получение спортивного гражданства.

27 июля президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ Менелла.

Менелл дебютировал за московское «Динамо» в сезоне-2022/23, набрав 24 очка в 44 матчах регулярного чемпионата. Также в КХЛ он выступал за минское «Динамо» — 38 очков в 47 матчах в сезоне-2020/21.