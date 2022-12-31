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Сегодня, 14:06

Экс-тренер сборной России Быков поделился ожиданиями от 2023 года

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков рассказал об ожиданиях от 2023 года.

«Хочется, чтобы новый, приходящий год подарил людям много радости и счастья, спортсменам — удачи, болельщикам — больше положительных эмоций от игры любимых команд и спортсменов, а руководителям клубов — новые идеи», — цитирует Быкова Metaratings.ru.

Российская команда была отстранена от участия в международных турнирах решением Международной федерации хоккея (IIHF).

Источник: https://metaratings.ru/news/vyacheslav-bykov-nadeyus-chto-v-novom-godu-my-smozhem-naslazhdatsya-igroi-nashikh-khokkeistov-na-mezhdunarodnoi-arene-217407/
Сборная России по хоккею
Вячеслав Быков
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