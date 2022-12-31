Экс-тренер сборной России Быков поделился ожиданиями от 2023 года

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков рассказал об ожиданиях от 2023 года.

«Хочется, чтобы новый, приходящий год подарил людям много радости и счастья, спортсменам — удачи, болельщикам — больше положительных эмоций от игры любимых команд и спортсменов, а руководителям клубов — новые идеи», — цитирует Быкова Metaratings.ru.

Российская команда была отстранена от участия в международных турнирах решением Международной федерации хоккея (IIHF).