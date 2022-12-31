Экс-тренер сборной России Быков поделился ожиданиями от 2023 года
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков рассказал об ожиданиях от 2023 года.
«Хочется, чтобы новый, приходящий год подарил людям много радости и счастья, спортсменам — удачи, болельщикам — больше положительных эмоций от игры любимых команд и спортсменов, а руководителям клубов — новые идеи», — цитирует Быкова Metaratings.ru.
Российская команда была отстранена от участия в международных турнирах решением Международной федерации хоккея (IIHF).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|46
|35
|11
|74
|2
|Локомотив
|46
|29
|17
|65
|3
|ЦСКА
|44
|28
|16
|61
|4
|Торпедо
|45
|28
|17
|59
|5
|Динамо М
|45
|26
|19
|59
|6
|Спартак
|46
|21
|25
|49
|7
|Витязь
|45
|20
|25
|48
|8
|Северсталь
|45
|18
|27
|46
|9
|Динамо Мн
|46
|17
|29
|43
|10
|Куньлунь
|46
|16
|30
|36
|11
|Сочи
|44
|5
|39
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|45
|28
|17
|62
|2
|Металлург
|45
|27
|18
|60
|3
|Авангард
|45
|27
|18
|58
|4
|Сибирь
|47
|27
|20
|57
|5
|Сал. Юлаев
|45
|23
|22
|55
|6
|Адмирал
|46
|25
|21
|55
|7
|Ак Барс
|45
|22
|23
|51
|8
|Трактор
|46
|19
|27
|44
|9
|Барыс
|45
|20
|25
|43
|10
|Амур
|44
|18
|26
|42
|11
|Нефтехимик
|45
|19
|26
|41
Результаты / календарь
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
|3.01
|10:00
|
Амур – Динамо Мн
|- : -
|3.01
|14:00
|
Барыс – Металлург
|- : -
|3.01
|15:00
|
Автомобилист – Авангард
|- : -
|3.01
|17:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|3.01
|17:00
|
Витязь – Куньлунь
|- : -
|3.01
|17:00
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -
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