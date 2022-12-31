Демченко, Пыленков и Голдобин стали лучшими игроками недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов семнадцатой недели турнира в четырех номинациях, сообщает сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Василий Демченко («Авангард»), одержавший с командой две победы в трех матчах. По воротам Демченко было нанесено 92 броска (30,7 в среднем за игру), из которых он отразил 95,65%. Коэффициент надежности составил 1,30.

Лучшим защитником выбран Даниил Пыленков («Северсталь»), набравший 4 (1+3) очка в трех матчах. Впервые в сезоне Пыленков признавался лучшим еще в составе СКА.

Лучшим нападающим назван Николай Голдобин («Металлург»), набравший 6 (4+2) очков в трех матчах недели. В матче с «Ак Барсом» (4:2) Голдобин сделал свой третий хет-трик в КХЛ, а одна из шайб стала победной для его команды.

Лучшим новичком в третий раз в сезоне признан Степан Никулин («Локомотив»), набравший 4 (3+1) очка в трех матчах недели. Никулин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Шайба в матче со «Спартаком» стала победной для его команды.