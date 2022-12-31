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Сегодня, 14:04

Демченко, Пыленков и Голдобин стали лучшими игроками недели в КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов семнадцатой недели турнира в четырех номинациях, сообщает сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Василий Демченко («Авангард»), одержавший с командой две победы в трех матчах. По воротам Демченко было нанесено 92 броска (30,7 в среднем за игру), из которых он отразил 95,65%. Коэффициент надежности составил 1,30.

Лучшим защитником выбран Даниил Пыленков («Северсталь»), набравший 4 (1+3) очка в трех матчах. Впервые в сезоне Пыленков признавался лучшим еще в составе СКА.

Лучшим нападающим назван Николай Голдобин («Металлург»), набравший 6 (4+2) очков в трех матчах недели. В матче с «Ак Барсом» (4:2) Голдобин сделал свой третий хет-трик в КХЛ, а одна из шайб стала победной для его команды.

Лучшим новичком в третий раз в сезоне признан Степан Никулин («Локомотив»), набравший 4 (3+1) очка в трех матчах недели. Никулин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Шайба в матче со «Спартаком» стала победной для его команды.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/31/507508.html
Василий Демченко
Николай Голдобин
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Северсталь
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3 ЦСКА 44 28 16 61
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5 Динамо М 45 26 19 59
6 Спартак 46 21 25 49
7 Витязь 45 20 25 48
8 Северсталь 45 18 27 46
9 Динамо Мн 46 17 29 43
10 Куньлунь 46 16 30 36
11 Сочи 44 5 39 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 45 28 17 62
2 Металлург 45 27 18 60
3 Авангард 45 27 18 58
4 Сибирь 47 27 20 57
5 Сал. Юлаев 45 23 22 55
6 Адмирал 46 25 21 55
7 Ак Барс 45 22 23 51
8 Трактор 46 19 27 44
9 Барыс 45 20 25 43
10 Амур 44 18 26 42
11 Нефтехимик 45 19 26 41
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