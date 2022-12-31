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Сегодня, 14:42

Сергей Коньков выделил игроков, которые стали открытиями уходящего 2022 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков выделил игроков, которые стали открытиями уходящего 2022 года.

«Хороший результат показывает Иван Николишин в «Амуре». В СКА я бы выделил Александра Никишина, который показывает очень уверенную игру. Думаю, что в скором времени он будет одним из претендентов на то, чтобы попробовать свои силы в НХЛ. Из других ребят могу отметить Ярослава Лихачева. Ребята, которым дали игровую практику в аренде в «Амуре», блестяще себя показывают. В «Торпедо» тот же Алексей Кручинин показывает лучшие результаты в своей карьере. Я с ним общался, и он говорит, что никогда не получал такого кайфа от игры. Сейчас Алексей находится в лучшей физической форме в своей жизни. Много было рассказов о том, как там ребята готовятся. Они занимаются каждый день, но им удалось адаптироваться к этим физическим нагрузкам. Я считаю, что работа тренерского штаба в «Торпедо» налицо. Без хорошей физической подготовки ребятам, которые еще не успели заявить о себе в КХЛ, было бы тяжеловато. А так, они могут показать все свои возможности. Тот стиль игры, который пропагандирует Игорь Ларионов, дает результат.

В Ярославле мне нравится Степан Никулин. Он не чувствует себя новичком и проявляет зрелые бомбардирские качества, решая исходы матчей. В этом году огромное количество ребят заявило о себе с хорошей стороны. Пусть на меня не обижаются те, кого я не упомянул, но в этом году было очень много парней, которые совершили прогресс», — сказал Коньков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-stepan-nikulin-ne-chuvstvuet-sebya-novichkom-on-reshaet-ishody-matchej/
Сергей Коньков
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