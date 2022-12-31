Сергей Коньков выделил игроков, которые стали открытиями уходящего 2022 года
Обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков выделил игроков, которые стали открытиями уходящего 2022 года.
«Хороший результат показывает Иван Николишин в «Амуре». В СКА я бы выделил Александра Никишина, который показывает очень уверенную игру. Думаю, что в скором времени он будет одним из претендентов на то, чтобы попробовать свои силы в НХЛ. Из других ребят могу отметить Ярослава Лихачева. Ребята, которым дали игровую практику в аренде в «Амуре», блестяще себя показывают. В «Торпедо» тот же Алексей Кручинин показывает лучшие результаты в своей карьере. Я с ним общался, и он говорит, что никогда не получал такого кайфа от игры. Сейчас Алексей находится в лучшей физической форме в своей жизни. Много было рассказов о том, как там ребята готовятся. Они занимаются каждый день, но им удалось адаптироваться к этим физическим нагрузкам. Я считаю, что работа тренерского штаба в «Торпедо» налицо. Без хорошей физической подготовки ребятам, которые еще не успели заявить о себе в КХЛ, было бы тяжеловато. А так, они могут показать все свои возможности. Тот стиль игры, который пропагандирует Игорь Ларионов, дает результат.
В Ярославле мне нравится Степан Никулин. Он не чувствует себя новичком и проявляет зрелые бомбардирские качества, решая исходы матчей. В этом году огромное количество ребят заявило о себе с хорошей стороны. Пусть на меня не обижаются те, кого я не упомянул, но в этом году было очень много парней, которые совершили прогресс», — сказал Коньков.
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|В
|П
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|1
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|28
|17
|62
|2
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|27
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|60
|3
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|18
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|20
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|5
|Сал. Юлаев
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|23
|22
|55
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|Адмирал
|46
|25
|21
|55
|7
|Ак Барс
|45
|22
|23
|51
|8
|Трактор
|46
|19
|27
|44
|9
|Барыс
|45
|20
|25
|43
|10
|Амур
|44
|18
|26
|42
|11
|Нефтехимик
|45
|19
|26
|41
|3.01
|10:00
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Амур – Динамо Мн
|- : -
|3.01
|14:00
|
Барыс – Металлург
|- : -
|3.01
|15:00
|
Автомобилист – Авангард
|- : -
|3.01
|17:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|3.01
|17:00
|
Витязь – Куньлунь
|- : -
|3.01
|17:00
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -