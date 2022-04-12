Экс-игрок «Динамо» Сергей Петренко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о смерти бывшего нападающего «Динамо» Сергея Яшина.

«Жалко очень. Я пришел в команду, когда он был как раз лидером, учителем для меня. Мне было на кого смотреть и у кого учиться. Он был компаньонским, то есть он не давил на молодежь, наоборот, все время поддерживал. Одни только хорошие воспоминания о нем. Жалко, что мы не очень долго поиграли вместе, всего лишь на протяжении трех лет. У него карьера — уехал в Европу, кажется. Замечательный человек, добрейшей души. Только теплые слова. Он был душой коллектива, все время в центре внимания. Веселый парнишка был», — сказал Петренко корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Яшин является воспитанником пензенского хоккея. Выступал за «Динамо» с 1980 по 1990 год. В составе сборной СССР становился олимпийским чемпионом Игр-1988 в Калгари. В национальных чемпионатах провел 354 матча и забил 128 шайб.

Сергей Яшин скончался на 61-м году жизни.