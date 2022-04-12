Скончался олимпийский чемпион по хоккею Сергей Яшин

Бывший игрок «Динамо» Яшин скончался в возрасте 60 лет

На 61-году жизни скончался бывший нападающий «Динамо» и олимпийский чемпион по хоккею Сергей Яшин. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Яшин является воспитанником пензенского хоккея. Выступал за «Динамо» с 1980 по 1990 год. В составе сборной СССР становился олимпийским чемпионом Игр-1988 в Калгари. В национальных чемпионатах провел 354 матча и забил 128 шайб.

В 2014 году Яшина включили в Зал славы отечественного хоккея.

«Динамо» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Яшина.