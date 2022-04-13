Владимир Крикунов высказался о серии между ЦСКА и СКА

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов восхищен финалом Западной конференции Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА. Победитель этой пары сыграет в финале плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом».

«Эту серию можно назвать украшением плей-офф, обе команды хорошо играют. Они показывают равную игру, поэтому счет в серии 3-3. Это противостояние достойно финала Кубка Гагарина, но у нас такие правила, что в финале играют победители Восточной и Западной конференций», — цитирует Крикунова ТАСС.

После шести матчей в финальной серии плей-офф КХЛ в Западной конференции СКА и ЦСКА играют вничью — 3-3. Решающий матч состоится 14 апреля в Санкт-Петербурге.