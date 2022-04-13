Тюркин покинул должность гендиректора «Динамо»

По данным «СЭ», гендиректор московского «Динамо» Михаил Тюркин покинул свой пост. Он занимал эту должность с августа прошлого года.

54-летний Тюркин с апреля 2010 года был президентом хоккейного клуба. В том же году он стал членом совета директоров КХЛ.

В 2011 году он возглавил департамент информационных технологий Министерства внутренних дел РФ. В августе 2012 года он был переведен на должность вице-президента «Динамо», а 5 февраля 2016 года покинул клуб после шести лет работы.

После ухода из «Динамо» Тюркин вернулся в правительство Российской Федерации, где работал помощником Дмитрия Чернышенко. Также он занимает пост генерального директора продюсерского центра «Динамо».

20 августа 2021 года состоялось заседание Общего собрания учредителей московского «Динамо», на котором Тюркин был утвержден на должность генерального директора клуба.

Напомним, что «Динамо» в этом сезоне дошло до четвертьфинала Кубка Гагарина, где проиграл ЦСКА со счетом 0-4 в серии.