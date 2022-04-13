Тюркин покинул должность гендиректора «Динамо»
По данным «СЭ», гендиректор московского «Динамо» Михаил Тюркин покинул свой пост. Он занимал эту должность с августа прошлого года.
54-летний Тюркин с апреля 2010 года был президентом хоккейного клуба. В том же году он стал членом совета директоров КХЛ.
В 2011 году он возглавил департамент информационных технологий Министерства внутренних дел РФ. В августе 2012 года он был переведен на должность вице-президента «Динамо», а 5 февраля 2016 года покинул клуб после шести лет работы.
После ухода из «Динамо» Тюркин вернулся в правительство Российской Федерации, где работал помощником Дмитрия Чернышенко. Также он занимает пост генерального директора продюсерского центра «Динамо».
20 августа 2021 года состоялось заседание Общего собрания учредителей московского «Динамо», на котором Тюркин был утвержден на должность генерального директора клуба.
Напомним, что «Динамо» в этом сезоне дошло до четвертьфинала Кубка Гагарина, где проиграл ЦСКА со счетом 0-4 в серии.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 3
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|14.04
|19:00
|
СКА – ЦСКА
|- : -