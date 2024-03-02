Глазов считает, что ошибка тренерского штаба СКА повлияла на итоговый результат матча с «Торпедо»

Бывший игрок СКА Сергей Глазов прокомментировал итог первого матча между петербургской командой и «Торпедо» в Кубке Гагарина.

1 марта нижегородская команда обыграла клуб из Санкт-Петербурга со счетом 5:2.

«Ошибся тренерский штаб СКА в конце матча. Не надо было менять вратаря на шестого полевого за три с половиной минуты до сирены. СКА на подъеме был, мог забить. Ребята настроились. А тут — пустые ворота, счет стал 4:2, и СКА свободен как сопля в полете. Нельзя так, это плей-офф, любая ошибка карается сразу. Не в карты же играешь. Это хоккей, надо руководить командой», — приводит «РБ Спорт» слова Глазова.

На данный момент счет в серии до четырех побед 1-0 в пользу нижегородцев. Второй матч между командами пройдет 3 марта.