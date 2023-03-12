«Торпедо» в овертайме обыграло московское «Динамо» и выбило бело-голубых из плей-офф
«Торпедо» в овертайме одержало победу над московским «Динамо» в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 2:1 ОТ.
В основное время в составе нижегородской команды Деннис Ян. За москвичей забросил Эрик О'Делл.
Автором победной шайбы в овертайме стал Деннис Ян, тем самым оформив дубль.
Таким образом «Торпедо» одержало четвертую победу и выиграло серию со счетом 4-2.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Шестой матч
«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Ян — 3 (Фирстов, Летунов), 29:09 — 0:1. О`Делл — 5 (Игумнов, Миронов), 30:19 — 1:1. Ян — 4, 61:03 — 1:2.
Вратари: Волков — Кульбаков.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 25 (10+10+4+1) — 29 (9+8+11+1).
Судьи: Бирин, Фатеев.
12 марта. Москва. «ВТБ Арена». 9993 зрителя.
Счет в серии: 2-4
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 3
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|12.03
|14:30
|
Металлург – Автомобилист
|6 : 3
|12.03
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|3 : 0
|12.03
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|1 : 2 ОТ