«Динамо» сыграет с «Динамо Минск» в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ 2 марта

Московское «Динамо» сыграет с минским «Динамо» в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ 2 марта, в субботу. Матч пройдет в многофункциональном спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Динамо» — «Динамо Минск» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажет официальный сайт КХЛ. Также матчи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда Алексея Кудашова впервые за 10 лет выиграла Кубок Континента.

Расписание матчей серии Кубка Гагарина между «Динамо» и «Динамо» Минск читайте в нашем материале.

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