Московское «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ сыграет с «Динамо Минск»

В четверг, 29 февраля, стартует Кубок Гагарина. Московское «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ встретится с «Динамо Минск».

Матчи серии до четырех побед пройдут 2, 4, 6 и 8 марта и, если потребуется, 10, 12 и 14 марта. Первая и вторая, а также (если потребуется) пятая и седьмая игра — в Москве, третья и четвертая, а также (если потребуется) шестая встреча — в Минске.

Московская команда впервые за 10 лет завоевала Кубок континента в сезоне 2023/2024.

Белорусский клуб финишировал в регулярном чемпионате на 8-м месте в Западной конференции.

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