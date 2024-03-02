«Ак Барс» встретится с «Автомобилистом» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ в субботу, 2 марта. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена» в Казани и начнется в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Ак Барс» — «Автомобилист» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ. Матчи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Для жителей Татарстана трансляция будет доступна на телеканале «ТНВ Татарстан». Первая игра серии завершилась со счетом 2:1 в пользу екатеринбургской команды.

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