Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:40

Игрок «Торпедо» Гончарук рассказал, что по пути в Петербург на поезде смог как следует выспаться

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук поделился впечатлениями от поездки на поезде в Санкт-Петербург на матч против СКА.

Нижегородцы добирались до Питера на фирменном поезде «Волга» 15 часов. Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов отметил, что команде не удалось найти достаточного количества билетов на самолет.

«Было прикольно, классно, в детстве часто так ездили. Мы ехали с комфортом, было много места в купе, слушали музыку, кто в карты, кто книжку читал. Необычная поездка. Тренеры к нам не заходили, мы в отдельном вагоне ехали, чисто пацанская обстановка. Поспали, сытые, почти девять часов сна. Приехали, покатались и в гостиницу отдыхать», — приводит ТАСС слова хоккеиста.

1 марта «Торпедо» победило СКА со счетом 5:2 в матче первого раунда плей-офф КХЛ. На данный момент счет в серии до четырех побед 1-0 в пользу нижегородцев.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Кубок Гагарина
2
0
Читайте также
Теннисисты поддержали Рублева после дисквалификации в Дубае
«Вашингтон» переиграл «Филадельфию» в матче НХЛ
Шольц пообещал быстрое расследование из-за записей об ударах по Крымскому мосту
СМИ узнали о причастности украинца к отравлению ядом не менее 130 британцев
Умер народный артист России и Украины Валерий Ивченко
США извинились перед Ираком за удар по его территории в феврале
Популярное видео
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2024: первый раунд плей-офф КХЛ — четвертьфиналы конференций
«Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Трактором»
Матч «Салават» — «Трактор» остановили на 5 минут — на арене погас медиакуб
«Локомотив» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча плей-офф КХЛ
«Динамо» Москва — «Динамо» Минск: смотреть трансляцию матча плей-офф КХЛ
Кубок Гагарина: расписание и результаты матчей первого раунда плей-офф КХЛ
«Ак Барс» — «Автомобилист»: смотреть трансляцию матча плей-офф КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» Москва — «Динамо» Минск: смотреть трансляцию матча плей-офф КХЛ

«Локомотив» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча плей-офф КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
1 - 0
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
0 - 0
3. Амур - Металлург Мг
0 - 0
4. Амур - Металлург Мг
0 - 0
1 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
0 - 0
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
0 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
1. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
2. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Авангард - Лада
Авангард - Лада
1 - 0
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
0 - 0
3. Лада - Авангард
0 - 0
4. Лада - Авангард
0 - 0
1 - 0
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 1
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
3. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
0 - 1
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
1 - 0
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Спартак
0 - 0
4. Северсталь - Спартак
0 - 0
1 - 0
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
4. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
0 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
1 - 1
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
1 - 1
Результаты / календарь
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
29.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
2.03 14:30
Сал. Юлаев – Трактор
 4 : 1
2.03 17:00
Спартак – Северсталь
 - : -
2.03 17:00
Динамо М – Динамо Мн
 - : -
2.03 17:00
Ак Барс – Автомобилист
 - : -
2.03 17:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости