Игрок «Торпедо» Гончарук рассказал, что по пути в Петербург на поезде смог как следует выспаться

Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук поделился впечатлениями от поездки на поезде в Санкт-Петербург на матч против СКА.

Нижегородцы добирались до Питера на фирменном поезде «Волга» 15 часов. Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов отметил, что команде не удалось найти достаточного количества билетов на самолет.

«Было прикольно, классно, в детстве часто так ездили. Мы ехали с комфортом, было много места в купе, слушали музыку, кто в карты, кто книжку читал. Необычная поездка. Тренеры к нам не заходили, мы в отдельном вагоне ехали, чисто пацанская обстановка. Поспали, сытые, почти девять часов сна. Приехали, покатались и в гостиницу отдыхать», — приводит ТАСС слова хоккеиста.

1 марта «Торпедо» победило СКА со счетом 5:2 в матче первого раунда плей-офф КХЛ. На данный момент счет в серии до четырех побед 1-0 в пользу нижегородцев.