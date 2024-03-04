Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» и удвоило преимущество в серии

Московское «Динамо» дома обыграло минское «Динамо» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 4:3.

У москвичей дубль оформил Дмитрий Рашевский, еще по голу забили Даниил Пыленков и Никита Гусев. Джордан Уил отдал две результативные передачи. За минчан отличились Даниил Сотишвили, Александр Волков и Дмитрий Коробов.

Счет в серии стал 2-0 в пользу московского «Динамо». Третий матч пройдет 6 марта в Минске. Начало — в 19.30 мск.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Второй матч

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)

Голы: Сотишвили — 1 (Стась, Меркли), 24:52 — 0:1. Волков — 1 (Хэмилтон), 30:09 — 0:2. Рашевский — 3 (Ожиганов), 32:04 — 1:2. Пыленков — 1 (Ильенко), 35:58 — 2:2. Коробов — 1 (Волков, Хэмилтон), 47:49 — 2:3. Гусев — 1 (Менелл, Уил), 52:19 — 3:3. Рашевский — 4 (бол., Гусев, Уил), 53:48 — 4:3.

Вратари: Моторыгин — Колосов (58:06).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 24 (3+10+11) — 33 (10+12+11).

Судьи: Морозов, Сергеев.

4 марта. Москва. «ВТБ Арена».

Счет в серии: 2-0