«Спартак» забросил семь шайб в ворота «Северстали» и повел в серии
«Спартак» на выезде обыграл «Северсталь» в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 7:3.
У красно-белых дубли оформили Александр Беляев и Александр Пашин. Также по два очка набрали Даниил Иванов, Андрей Локтионов и Михаил Мальцев. У клуба из Череповца по 2 (1+1) очка набрали Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин.
«Спартак» повел в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующая игра в Череповце состоится 6 марта. Начало — в 19.30 мск.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Третий матч
«Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 3:7 (0:4, 2:2, 1:1)
Голы: Беляев — 1 (Мансуров), 2:16 — 0:1. Цыплаков — 1 (Мальцев, Локтионов), 3:22 — 0:2. Пашин — 1 (Иванов), 7:11 — 0:3. Мальцев — 1, 12:08 — 0:4. Пашин — 2 (Рубцов, Иванов), 21:49 — 0:5. Пилипенко — 3 (бол., Аймурзин, Коростелев), 31:13 — 1:5. Беляев — 2, 32:24 — 1:6. Аймурзин — 2 (Пилипенко), 39:03 — 2:6. Лишка — 1 (Ильин), 51:00 — 3:6. Локтионов — 1, 52:57 — 3:7.
Вратари: Самойлов — Николаев.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 24 (7+10+7) — 33 (9+18+6).
Судьи: Беляев, Сидоренко.
Счет в серии: 2-1 в пользу «Спартака»
4 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|1 - 1
|
СКА - Торпедо
|1 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
2 - 0
|2 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
2 - 0
|2 - 0
|
Локомотив - ЦСКА
|2 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 3
|0 - 3
|
Спартак - Северсталь
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|1 - 2
|4.03
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|3 : 1
|4.03
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|3 : 2
|4.03
|19:30
|
Северсталь – Спартак
|3 : 7
|4.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|2 : 3 ОТ
|4.03
|19:30
|
Динамо М – Динамо Мн
|4 : 3