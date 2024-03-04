«Спартак» забросил семь шайб в ворота «Северстали» и повел в серии

«Спартак» на выезде обыграл «Северсталь» в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 7:3.

У красно-белых дубли оформили Александр Беляев и Александр Пашин. Также по два очка набрали Даниил Иванов, Андрей Локтионов и Михаил Мальцев. У клуба из Череповца по 2 (1+1) очка набрали Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин.

«Спартак» повел в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующая игра в Череповце состоится 6 марта. Начало — в 19.30 мск.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Третий матч

«Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 3:7 (0:4, 2:2, 1:1)

Голы: Беляев — 1 (Мансуров), 2:16 — 0:1. Цыплаков — 1 (Мальцев, Локтионов), 3:22 — 0:2. Пашин — 1 (Иванов), 7:11 — 0:3. Мальцев — 1, 12:08 — 0:4. Пашин — 2 (Рубцов, Иванов), 21:49 — 0:5. Пилипенко — 3 (бол., Аймурзин, Коростелев), 31:13 — 1:5. Беляев — 2, 32:24 — 1:6. Аймурзин — 2 (Пилипенко), 39:03 — 2:6. Лишка — 1 (Ильин), 51:00 — 3:6. Локтионов — 1, 52:57 — 3:7.

Вратари: Самойлов — Николаев.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 24 (7+10+7) — 33 (9+18+6).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

Счет в серии: 2-1 в пользу «Спартака»

4 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».