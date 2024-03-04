«Локомотив» в овертайме выиграл у ЦСКА и повел в серии

«Локомотив» на выезде победил ЦСКА в овертайме третьего матча серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:2 ОТ.

У армейцев голы забили Павел Карнаухов и Михаил Григоренко. У ярославцев отличились Даниил Бут и Георгий Иванов.

Гол в овертайме забил Александр Елесин.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Локомотива». Четвертый матч пройдет 6 марта в Москве. Начало — в 19.30 мск.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Третий матч

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 0:1)

Голы: Бут — 1 (бол., Никулин, Рафиков), 33:48 — 0:1. Иванов — 1 (бол., Никулин, Бут), 35:36 — 0:2. Карнаухов — 1 (Дыбленко, Полтапов), 45:43 — 1:2. Григоренко — 2 (бол., Окулов, Нестеров), 52:51 — 2:2. Алексеев — 2 (Елесин, Никулин), 65:43 — 2:3.

Вратари: Федотов — Исаев.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 28 (13+3+9+3) — 31 (8+11+7+5).

Судьи: Бирин, Юдаков.

4 марта. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 1-2