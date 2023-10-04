«Динамо Минск» и СКА в среду, 4 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на ледовой арене «Минск-Арена» в Минске. Начало — 19.10 (по московскому времени).

Следить за матчем в прямом эфире можно на сайте КХЛ, также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Динамо Минск» — СКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Динамо Минск» набрало 12 очков и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе СКА также 12 баллов, команда находится на 9-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона