ЦСКА и «Барыс» в среду, 4 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на ледовой арене «ЦСКА» в Москве. Начало — 19:30 (по московскому времени).

Следить за матчем в прямом эфире можно на сайте КХЛ, на КХЛ ТВ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры ЦСКА — «Барыс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

ЦСКА набрал 13 очков и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Барыса» 10 баллов, команда находится на 10-м месте Восточной конференции.

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