Вратарь «Металлурга» Судницин пропустил курьезный гол с чужой половины площадки

Голкипер «Металлурга» Александр Судницин пропустил курьезную шайбу в матче против «Нефтехимика» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

В первом периоде защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов отдал неточную передачу со своей половины площадки. Шайба полетела в створ ворот «Металлурга» и Судницин не смог сделать сейв.