Дементьев заявил, что в серии СКА — ЦСКА хоккей высокого уровня

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказал мнение насчет противостояния СКА — ЦСКА в финале Запада.

«Можно ли сказать, что ЦСКА уже практически обеспечил себе победу в серии? Ни в коем случае нельзя говорить, что какая-то команда уже гарантировала себе успех. Пока кто-то не выиграл четвертую игру, нельзя называть победителя серии. В последнем матче карты сложились в пользу ЦСКА, сказалось мастерство игроков и все залетало в ворота. У СКА было великолепное начало матча, но не получилось довести игру по своему плану до конца. Но следующий матч все равно начнется со счета 0:0. С удовольствием буду следить дальше за этой серии. Мне очень нравится интенсивность игры и уровень хоккеистов. Действительно хоккей высокого уровня, на который очень приятно смотреть. Интересные тактические схемы и технические решения. В этих матчах молодым игрокам есть чему поучиться», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Шестой матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между столичным ЦСКА и петербургским СКА пройдет 6 апреля в Москве. Начало игры в 19:30 МСК. Счет в серии до четырёх побед 3-2 в пользу московских армейцев.