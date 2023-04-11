Каменев заявил, что у СКА нет ни одного ударного звена
Бывший форвард СКА Василий Каменев, выигравший в составе ленинградской команды бронзу чемпионата СССР 1987 года, прокомментировал сокрушительное поражение петербургских армейцев от ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина на «Западе».
«У СКА вообще нет лидеров. В ЦСКА все время ударно играет первое звено. В последнем матче Григоренко хет-трик сделал, Окулов все время забивает. Они «вытягивают» команду в таких матчах. У СКА может забить Бардаков, Глотов, то один, то другой. А лидеров, стабильных бомбардиров нет. Вот играли «Ак Барс» и «Авангард». У Казани есть две пятерки: в одной Радулов решает, в другой — Шипачев. У ЦСКА — то же самое. А в СКА нет звена, которое может повести за собой команду», — приводит слова Каменева «РБ Спорт».
Шестой матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между столичным ЦСКА и петербургским СКА пройдет 6 апреля в Москве. Начало игры в 19:30 МСК. Счет в серии до четырёх побед 3-2 в пользу московских армейцев.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс -
Ак Барс -
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|12.04
|19:00
|
ЦСКА – СКА
|- : -