Давид Деарне: "Наверное, в финале не самый смотрибельный хоккей, но играть тяжело"

Нападающий "Авангарда" Давид Деарне прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) во втором матче финала Кубка Гагарина. Счет в серии – 2-0 в пользу армейцев.

– Что случилось с атакой "Авангарда"?

– ЦСКА не дает создавать много моментов. С этой командой больше 5-10 моментов за матч не получишь. Надо пользоваться теми, что есть. Нам необходимо найти возможности забивать.

– Три шайбы в концовке – это серьезный удар по психологии. Как собираетесь выбираться?

– Да, по сути, нам забили один гол. Две шайбы в пустые – не в счет. Все матчи в финале будут в одну шайбу. А так – в плей-офф нет разницы, с каким счетом проигрывать: 1:15 или 0:1 в овертайме.

– Что изменить, чтобы выиграть?

– Мы сыграли хороший матч. Могли забить в большинстве, и этого могло хватить. Просто не воспользовались моментами. А они своим – воспользовались.

– Со стороны – хоккей в финале бесконечно скучный. А как он чувствуется изнутри?

– Ха-ха. То, что большую часть матча на табло было 0:0, не значит, что хоккей был скучным. ЦСКА не дает много создавать. Мы тоже не даем. Серьезно работаем. Если вы возьмете любой финал в любой лиге – там тоже все будет очень упорно и плотно. Да, это, наверное, не самый смотрибельный хоккей, но играть в финале очень тяжело. Любая ошибка – и шайба будет в воротах. Но все же тут есть на что посмотреть. (Игорь Еронко)​