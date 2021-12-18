Даррен Дитц обратился к болельщикам ЦСКА

Новичок ЦСКА Даррен Дитц обратился к болельщикам московской команды.

«Привет всем болельщикам ЦСКА! Я уже прибыл в Москву. Очень рад быть частью вашей команды. С нетерпением жду вас на игре, нужна ваша поддержка. Скоро увидимся!» — сказал хоккеист.

Защитник «Барыса» и сборной Казахстана Даррен Дитц накануне перешел в ЦСКА в обмен на денежную компенсацию.

Последние пять сезонов игрок выступал за команду из Нур-Султана. В этом регулярном чемпионате Дитц набрал 21 (9+12) балл в 34 матчах.