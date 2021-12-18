Российский форвард Хисамутдинов стал игроком рижского «Динамо»
15:50
Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Арсен Хисамутдинов продолжит карьеру в рижском «Динамо». 23-летний россиянин заключил контракт с клубом КХЛ, сообщает официальный сайт рижан.
Последние два сезона форвард провел в системе «Монреаля», выступая за фарм-клубы «Канадиенс» в АХЛ и ECHL.
«Канадиенс» выбрали игрока на драфте НХЛ-2019 в шестом раунде под общим 170-м номером.
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