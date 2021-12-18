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Российский форвард Хисамутдинов стал игроком рижского «Динамо»

15:50
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Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Арсен Хисамутдинов продолжит карьеру в рижском «Динамо». 23-летний россиянин заключил контракт с клубом КХЛ, сообщает официальный сайт рижан.

Последние два сезона форвард провел в системе «Монреаля», выступая за фарм-клубы «Канадиенс» в АХЛ и ECHL.

«Канадиенс» выбрали игрока на драфте НХЛ-2019 в шестом раунде под общим 170-м номером.

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Иван Шитик все материалы автора
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