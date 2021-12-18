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Виктор Сведберг стал игроком «Авангарда»

17:25
Виктор Сведберг. Фото photo.khl.ru
Виктор Сведберг. Фото photo.khl.ru
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«Авангард» заключил контракт с защитником Виктором Сведбергом. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23, сообщает сайт клуба.

В текущем сезоне Сведберг выступал за ЦСКА, в составе которого провел 33 матча и набрал 5 (3+2) очков.

Ранее хоккеист и московский клуб договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/44012/

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Иван Шитик все материалы автора
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