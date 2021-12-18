Виктор Сведберг стал игроком «Авангарда»

«Авангард» заключил контракт с защитником Виктором Сведбергом. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23, сообщает сайт клуба.

В текущем сезоне Сведберг выступал за ЦСКА, в составе которого провел 33 матча и набрал 5 (3+2) очков.

Ранее хоккеист и московский клуб договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.