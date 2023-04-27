Защитник ЦСКА Диц: «Броски — одно. Нужны голы»

Защитник ЦСКА Даррен Диц прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:3, 3-3) в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина.

— Была хорошая игра, как и ожидали. Поздравляю соперника с победой. Серия продолжается.

— Много бросали по воротам, но не забили. В чем причина?

— Это правда. Надо забивать. Броски — одно. Нужны голы.

— ЦСКА славился тем, что забивал с минимального количества бросков. Сегодня это сделал «Ак Барс». Соперник победил вас вашим же оружием?

— Это такая игра. Моменты есть, мы не забили. Реализовали моменты — выиграли. Так и получилось сегодня. Нас ждет седьмая игра. Я хорошо знаю нашу команду и уверен в ней. Ждем хороший бой послезавтра.

— Что привело к камбэку «Ак Барса» в серии?

— Ничего. Это игра. Мы уважаем соперника. Это хорошая команда. Они тоже дошли до финала. Готовимся к седьмой игре.

«Ак Барс» сравнял счет в серии — 3-3. Седьмой и решающий матч пройдет 29 апреля в Казани.