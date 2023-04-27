Федоров — о Мамине и Полтапове: «Не думаю, что два поражения связаны с этой перестановкой»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после поражения команды в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (0:3, 3-3) ответил на вопрос о взаимосвязи двух поражений подряд и включении в состав Максима Мамина в звено, где ранее действовал Прохор Полтапов.
«По горячим следам пока ничего не планируем касательно изменений в составе. Но не думаю, что с перестановкой Полтапова и Мамина связаны два поражения. Слишком много нюансов здесь было, которые повлияли на результат.
Прошлый матч и этот они немножко разные получились. В прошлом матче у нас в большинстве не получалось, в этом в игре 5 на 5. Так что сравнивать их нельзя. Мы и ребятам об этом говорим постоянно, что каждый матч начинается с нуля. Одна команда на грани вылета, другая имеет преимущество...
Прошлогодний финал? Знаете, «Металлург» — это другая команда и мы имели другой опыт. Пока что он не совсем положительный для нас, мы проиграли игру, но перегруппируемся и постараемся показать свой лучший хоккей в седьмой игре. Тот хоккей, который приносит нам удовольствие", — сказал Федоров.
Седьмой матч серии пройдет 29 апреля в Казани. В случае победы «Ак Барс» станет первым в истории четырехкратным обладателем Кубка Гагарина, ЦСКА в случае успеха завоюет третий кубок в своей истории и повторит результат казанцев.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 3
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|27.04
|19:30
|
ЦСКА – Ак Барс
|0 : 3