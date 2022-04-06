ЦСКА одержал вторую победу над СКА в финале Западной конференции

ЦСКА одержал победу над СКА (6:2) в третьем матче серии плей-офф финала Западной конференции КХЛ.

Встреча проходила на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Максим Соркин (2), Никита Нестеров, Александр Попов, Сергей Плотников и Антон Слепышев. У гостей шайбы на счету Никиты Гусева и Александра Волкова.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу московской команды. Следующая игра также пройдет в Москве и состоится 8 апреля. Начало — 19.30 мск.

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Третий матч

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 6:2 (0:1, 0:1, 6:0)

Голы: Гусев — 7 (Ожиганов, Воробьев), 19:56 — 0:1. Волков — 2 (Галимов), 30:27 — 0:2. Соркин — 4 (Попов), 41:03 — 1:2. Нестеров — 2 (Окулов, Каменев), 45:12 — 2:2. Попов — 4 (Панкратов, Дальбек), 49:28 — 3:2. Карнаухов — 3, 49:37 — 4:2. Слепышев — 3 (бол., Григоренко, Нестеров), 50:47 — 5:2. Соркин — 5 (п.в.), 59:00 — 6:2.

Нереализованный буллит: Слепышев (ЦСКА), 34:48 (Мимо).

Вратари: Федотов — Юханссон (Самонов, 50:47, 56:27 — 59:00).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 32 (8+9+15) — 25 (9+6+10).

Судьи: Гашилов, Морозов.

6 апреля. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 2-1.