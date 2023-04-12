ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

ЦСКА дома обыграл СКА в шестом матче серии полуфинала Кубка Гагарина — 3:0.

В составе московской команды отличился Максим Соркин, который открыл счет в матче на 13-й секунде встречи. Также по шайбе забросили Константин Окулов и Даррен Диц.

ЦСКА победил в серии со счетом 4-2 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Ак Барсом».

Первый матч финальной серии пройдет 17 апреля в Казани.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. Финал. Шестой матч

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Соркин — 3 (Нестеров, Мамин), 0:13 — 1:0. Окулов — 6 (Плотников, Каменев), 30:36 — 2:0. Дитц — 3 (бол., Каменев), 45:17 — 3:0.

Вратари: Рейдеборн — Подъяпольский (55:12 — 55:43, 56:50 — 57:10, 58:32 — 58:44, 59:07).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 16 (4+6+6) — 22 (9+10+3).

Судьи: Беляев, Гашилов.

12 апреля. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 4-2.