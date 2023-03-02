Кравец — о матче с «Сибирью»: «Битва была на протяжении всех трех периодов. Жаль, что не выстояли»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение в первом матче серии плей-офф КХЛ с «Сибирью» (1:2 ОТ).
«Хорошая, плотная игра, — цитирует пресс-слжуба лиги тренера. — Битва была на протяжении всех трех периодов. Хороший гол забили. Жаль, что не выстояли. В овертайме решила вроде и не ошибка, но контратака соперника закончилась голом. На протяжении всей игры, я считаю, мы достаточно хорошо играли и моменты создавали. Единственное, что, конечно, надо их использовать. Но это плей-офф. Есть следующая игра — здесь очков нет. Расстраиваться нельзя, ребята выполняли свою работу и, естественно, хотели победить. Нужно готовиться к следующей игре».
«Сибирь» повела в серии со счетом 1-0. Следующий матч пройдет в Омске в субботу, 4 марта.
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