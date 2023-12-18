ЦСКА сделал заявление об интересе к голкиперу «Салавата Юлаева» Самонову

ЦСКА сделал заявление об интересе к вратарю «Салавата Юлаева» Александру Самонову. Клуб призвал журналистов не создавать искусственный ажиотаж вокруг команды путем публикации подобных недостоверных сведений.

«Данная информация не имеет под собой никаких оснований и является абсолютно надуманной. ЦСКА не ведет и никогда не вел переговоров о переходе указанных хоккеистов», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Голкипер перешел в уфимский клуб в мае 2023 года из «Северстали».

В текущем сезоне 28-летний Самонов провел 30 матчей и пропустил 48 шайб, процент отраженных бросков — 94,1, коэффицент надежности — 1,66.