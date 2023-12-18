«Лада» подписала контракт с Волгиным

Как ранее сообщал «СЭ», защитник Алексей Волгин подписал контракт до конца сезона с «Ладой», информирует пресс-служба команды. Срок соглашения рассчитан до конца нынешнего сезона.

Ранее Алексей Волгин расторг контракт с «Амуром».

В нынешнем сезоне 33-летний защитник провел 16 матчей в КХЛ и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «минус 10».