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Сегодня, 15:07

«Лада» подписала контракт с Волгиным

Виктория Кравченко
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Как ранее сообщал «СЭ», защитник Алексей Волгин подписал контракт до конца сезона с «Ладой», информирует пресс-служба команды. Срок соглашения рассчитан до конца нынешнего сезона.

Ранее Алексей Волгин расторг контракт с «Амуром».

В нынешнем сезоне 33-летний защитник провел 16 матчей в КХЛ и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «минус 10».

Алексей Волгин
ХК Лада
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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 41 25 16 55
2 Авангард 38 26 12 55
3 Сал. Юлаев 39 24 15 50
4 Лада 41 21 20 50
5 Ак Барс 40 23 17 48
6 Трактор 40 21 19 46
7 Автомобилист 41 21 20 46
8 Сибирь 41 18 23 43
9 Амур 40 16 24 39
10 Нефтехимик 40 14 26 36
11 Адмирал 38 12 26 32
12 Барыс 40 12 28 31
Западная конференция И В П О
1 Спартак 41 26 15 56
2 Динамо М 40 26 14 56
3 Локомотив 38 25 13 53
4 Торпедо 40 24 16 51
5 СКА 39 25 14 51
6 ЦСКА 39 22 17 46
7 Северсталь 39 17 22 41
8 Динамо Мн 38 17 21 38
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
10 Сочи 40 14 26 32
11 Витязь 40 13 27 31
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Сал. Юлаев – Барыс
 - : -
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Автомобилист – Трактор
 - : -
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Локомотив – Северсталь
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Динамо Мн – Витязь
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