Рыбин назвал Ржигу самым интересным тренером в своей карьере
Бывший нападающий «Спартака» и СКА Максим Рыбин назвал чешского специалиста Милоша Ржигу самым интересным тренером, с кем ему доводилось работать.
«Ржигу часто вспоминаю и только хорошим словом. Реально самый интересный тренер, у которого были всегда разные тренировки, упражнения, подход к хоккеистам. Что я у него перенял и использую? Это психология. Поговорить, объяснить, донести какие-то нюансы. Даже когда у тебя что-то не получается, но ты веришь в свои силы. Это отличная черта у него была: всегда подойдет, выслушает и поможет. Я это на всю жизнь запомнил. Помню, когда я был капитаном, придет, накричит на меня, а потом подойдет аккуратно и извинится. Он говорил, что он так команду заводил через лидера. А я сидел и ничего не понимал, вроде и игра получалась. Очень интересный метод воздействия на коллектив через капитана. Старался не на слабое звено обращать внимание, а на сильное. Мы так игру с «Барысом» перевернули в свое время, по ходу матча проигрывали 0:3 в одну калитку, а в итоге победили 4:3», — приводит слова Рыбина Legalbet.
Ржига был главным тренером «Спартака» с 2007 по 2010 год. Под его руководством московский клуб дважды выходил в 1/4 финала Кубка Гагарина, что является лучшим результатом для красно-белых за всю историю КХЛ. Со СКА специалист работал в 2011-2013 годах и доходил с армейцами до полуфинала плей-офф.
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