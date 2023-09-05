ЦСКА оставил Федотова в запасе на матч с «Металлургом»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Металлурга» на матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2023/24.

Голкипер армейцев Иван Федотов, пропустивший пять шайб в первой игре сезона-2023/24 против «Ак Барса» (2:5), остался в запасе на вторую встречу подряд. 3 сентября он был на скамейке запасных во время матча против «Адмирала» (4:1), в воротах красно-синих играл Егор Шарыченков.

ЦСКА: Шарыченков (Федотов); Классон — Нестеров, Карнаухов — Светлаков — Абрамов; Дыбленко — Диц, Окулов — Каменев — Плотников; Провольнев — Грудинин, Мамин — Соркин — Григоренко; Янченко — Панкратов — Полтапов; Брютов.

«Металлург»: Загидулин (Набоков); Яковлев — Хабаров, Акользин — Зернов — Карпов; Дронов — Пресс, Михайлис — Ди — Гребенкин; Гололобов — Маклюков, Коростелев — Мухаметов — Кошелев; Паливко, Канцеров — Коробкин — Джонсон — Юров.

Игра пройдет в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» сегодня, 5 сентября, и начнется в 19.30 мск.

1 сентября Иван Федотов сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию, наложенную на него со стороны Международной федерацией хоккея (ИИХФ). В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией» из НХЛ. За это голкипер был дисквалифицирован на 4 месяца, а на ЦСКА наложили запрет на международные трансферы сроком на один сезон.