КХЛ: расписание матчей и все трансляции дня 6 сентября

8 матчей регулярного чемпионата КХЛ пройдут в среду, 6 сентября. Сезон-2023/24 является 16-м в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игры КХЛ на территории России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. матчи будут транслировать: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru и с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а тажке на 18 телеканалах в 15 регионах России.

Расписание трансляций матчей КХЛ 6 сентября:

18:00. «Лада» — «Салават Юлаев»

Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.

19:00. «Нефтехимик» — «Северсталь»

Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.

19:00. «Ак Барс» — «ХК Сочи»

Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.

19:00. «Торпедо» — «СКА»

Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ, Матч ТВ.

19:00. «Локомотив» — «Трактор»

Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.

19:00. «Витязь» — «Адмирал»

Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.

19:30. «Спартак» — «Амур»

Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.

19:30. «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо Мн»

Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.

В Казахстане прямой эфир транслируется на телеканале «Qazsport». В Белоруссии — на телеканале «Беларусь 5». Следить за играми хоккейной лиги за пределами России можно на сайтах букмекерских контор после прохождения процесса регистрации.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона