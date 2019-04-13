ЦСКА обыграл "Авангард" в первом матче финальной серии Кубка Гагарина

ЦСКА победил "Авангард" в первом матче финальной серии Кубка Гагарина – 5:2. В составе москвичей хет-триком отметился Михаил Григоренко, по одной шайбе забили Андрей Светлаков и Алексей Марченко. У омичей голы на счету Сергея Шумакова и Виктора Столберга.

Отметим, что гол форварда "Авангарда" Андрея Стася во втором периоде встречи был отменен из-за того, что шайба была направлена в ворота ногой.

Следующий матч пройдет 15 апреля в Москве.

КХЛ

Финал

ЦСКА (Москва) – "Авангард" (Омск) – 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Голы: Светлаков - 2, 2:00 - 1:0. Марченко - 2 (Слепышев, Григоренко), 8:05 - 2:0. Григоренко - 9 (Вей, Сорокин), 30:56 - 3:0. Шумаков - 11 (бол., Фрэнсон, Бек), 33:27 - 3:1. Григоренко - 10 (Вей), 47:19 - 4:1. Столберг - 3 (бол., Зернов, Михеев), 54:56 - 4:2. Григоренко - 11 (п.в.), 59:29 - 5:2.

Вратари: Сорокин - Бобков (Налимов, 47:19, 58:41 - 59:29).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 28 (10+11+7) - 26 (7+8+11).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

13 апреля. Москва. "ЦСКА Арена".

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей